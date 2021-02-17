إنهاك جسدي ولا بُد من عقوبات.. جمعيات «الحيوان» تنتفض بعد واقعة «حمار العمدة»

حالة من الجدل آثارها بهاء العمدة، يوتيوبر شهير في الصعيد، منذ انتشار صور له وهو يستقل حمار هزيل معلنًا أنه بدأ رحلته من منطقة فيصل بالجيزة حتى محافظة أسوان ولن يستقل في تلك الرحلة سوى الحمار الذي يملكه.وبمجرد انتشار تلك الصور، شنت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا على بهاء بسبب إنهاكه للحمار في رحلة شاقة وطويلة مثل هذه من أجل تحقيق مشاهدات على قناته بموقع "يوتيوب"، في الوقت الذي علق فيه اليوتيوبر أنه يعطي أقساط من الراحة للحمار كل فترة.وتطور الأمر بإلقاء أجهزة الأمن بالمنيا، القبض علي بهاء وتحفظت علي حمار يمتطيه داخل نقطة شرطة بمركز سمالوط شمال المحافظة، يوم الإثنين الماضي، خلال رحلته التي انطلقت من محافظة الجيزة في طريقها إلى أسوان؛ لتوثيق عادات وتقاليد أبناء الصعيد.ولكن بالأمس تم الإعلان عن الإفراج عنه وخرج العمدة ليعلن استكمال رحلته بنفس الحمار من المنيا إلى أسوان لتثير جمعيات الرفق بالحيوان مرة آخر ضده وتطالب بالقبض عليه وسحب الحمار منه بسبب الإنهاك الشديد الذي تعرض له."الدستور" استعرضت في التقرير التالي آراء عدد من جمعيات الرفق بالحيوان وأصحاب مبادرات المعاملة الحسنة للحيوانات بأشكالها كافة، وأتفق الجميع على أن رحلة العمدة هي انتهاك لحقوق الحيوان ولا بد من محاولة وقفها الآن.تلقي الدكتورة منى خليل، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات الرفق بالحيوان، مسئولية عناية وحماية الحيوانات على عاتق الحكومة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، مشيرة إلى أن صلب تخصصها هو رعاية شؤون الحيوان والدفاع عنه وإنقاذه ورعايته وحمايته.وأوضحت لـ"الدستور" أن الحمار حيوان ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه في رحلة طويلة مثل تلك؛ لأن الأمر يسبب له إنهاك جسدي قوي، مشيرة إلى أن هناك شروطًا معينة لاستخدام الرحالة للحيوانات في رحلتهم، ولا بد من وجود عقوبات تخص المخالفين."لا بد من قانون وتشريع حقيقي وهيئة محددة بميزانية خاصة لإنقاذ الحيوانات"، الدكتورة منى توضح أن الحيوانات هي أكثر فئة تتعرض للانتهاكات لعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بهم وتحديث للجرائم التي تقع لهم، مشددة على ضرورة وجودة طريقة للتعامل السوي مع الحيوانات.تنص المادة 45 من الدستور المصري تلزم الدولة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالحفاظ على الحيوانات بكل أنواعها الضالة والمملوكة، والتصدي لأي اعتداء عليها أو تعذيب أو انتهاك يحدث لها، والحفاظ على الأنواع النادرة منها للانقراض، وأن للهيئة دورًا في رعاية وحماية الحيوان.ووفقًا لقانون العقوبات المصري في المادة 357 منه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن 200 جنيهًا، كل من قتل عمدًا أو عذب حيوان من الحيوانات المستأنسة أو أضر به ضررًا كبيرًا).وتحكي رنا محمود، صاحبة "شلتر" خاص في محافظة الإسكندرية، أنها تعرضت لموقف مشابه من قبل أحد ابناء منطقتها في شارع البحر بمنطقة كامب شيراز والذي كان لديه حمار ويقوم بتعذيبه وركوبه فترات طويلة دون أي رعاية للحمار.وأضافت لـ"الدستور": "قمت بتسجيل أكثر من شكوى ضده إلا أنه لم يبالي ولم تأتي الشكاوى بنتيجة، حتى قمت بشراء الحمار منه ووضعه في الشلتر بالرغم من عدم معرفتي برعاية الحمار لأن الشلتر يخص الكلاب والقطط فقط".أوضحت لا بد من وجود معايير تخص رعاية الحيوانات أثناء عمل الرحالة، مضيفة: "الحمار شكله منهك جدًا غير أنه كائن ضعيف مش هيقدر على المسافة دي كلها، واحتمال يموت في نص الرحلة، مشكلة الحيوانات في مصر أن مفيش قانون بيحميهم".وكان البرلمان المصري يناقش قانون يخص الرفق بالحيوان خلال عام 2020 مقدم من النائب النائب إبراهيم خليف، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلا إنه تم تأجيله، ويفسر ذلك بأن لجنة الزراعة رأت أنه من الرفاهية مناقشة قوانين تخص الرفق بالحيوانات التي يؤذي كثيرًا منها الإنسان.وأكد النائب أنه لم يناقش إلى الآن القانون الذي يحدد حقوق الحيوانات على الدولة، ومهام هيئة الخدمات البيطرية على طاولة البرلمان، مبينًا أن اللجنة أرجته بسبب انشغالها وأنها لديها قوانين حالية تخص دعم الفلاحين والثروة الحيوانية.