إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

تحركت قوة من الحماية المدنية، وقوة أمنية من قسم شرطه ثان بدمياط، وفريق من مكتب المتابعة بديوان عام محافظه دمياط، لمتابعة إزالة السطح المنهار في شارع صلاح الدين بمدينة دمياط، والذي تسبب في تحطيم واجهات 4 سيارات.و تمكنت القوة من إزالة السقف من الشارع لفتح الطريق، وإعادة حركة السير بالشارع بعد أن تم تعطيلها خشية إصابة المواطنين، وكان قد تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.