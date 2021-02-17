دعم مستشفيات الصحة بالشرقية بـ 30 ماكينة غسيل كلوي

أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الي دعم وزارة الصحة والسكان وحدات الكلي الصناعي بعدد 11 مستشفى حكومي بنطاق المحافظة بـ 30 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة تقديرية تصل إلى 8 ملايين جنيه.أوضح وكيل وزارة الصحة انه تم تدعيم وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات ( أبو كبير، الصالحية الجديدة، بلبيس، الحسينية، أبو حماد، كفر صقر، ههيا، طحا المرج، الإبراهيمية، القرين، منيا القمح المركزية) وذلك لخدمة مرضي الغسيل الكلوي وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم.يذكر أن وزارة الصحة والسكان خلال الفترة السابقة قامت بدعم مستشفى الزقازيق العام، بمضخة البالون الأورطي بتكلفة تقديرية أكثر من 2 مليون جنيه، والذي يعد إضافة قوية لحالات القسطرة القلبية، وجراحات المستوي الثالث من القلب المفتوح، وكذلك ماكينة قلب صناعي بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، لإجراء جراحات القلب المفتوح، بالمستشفى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والتي سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة، فور الانتهاء من إنشاء جناح العمليات بالمستشفى.