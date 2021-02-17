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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

و زير قطاع الأعمال: بدء جني ثمار تطوير الشركات في 2022

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:56 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن عام 2022 سيشهد بدء جني ثمار التطوير في شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات لـ "الدستور" أنه في يونيو 2022، ستحقق طفرة في الأرباح والايرادات.

وأشار الوزير الي أن القطاعات التي تشهد تطوير هي مصانع الغزل، والنسيج، والسياحة، والفنادق، والأسمدة، والكيماويات، والأدوية، والنقل البري والبحري، والتشييد، والبناء، والصناعات المعدنية، والتأمين، مؤكدا أنه تم النجاح في العديد من الملفات منها سداد المديونيات التاريخية، وحصر الأصول غير المستغلة ومشروع التحول الرقمي.

وأوضح "توفيق" أن وقف نزيف الخسائر في بعض الشركات يعد من إنجازات وزارة قطاع الاعمال العام،
وأكد الوزير أن هناك طفرة عظيمة في شركات الغزل والنسيج، والدلتا للصلب، والنصر للسيارات، وتوطين صناعة الخامات الدوائية من المقرر أن تشهدها قطاع الاعمال خلال عام 2022.
وأكد الوزير أن الشركات كان لها دور بارز خلال العام المالي الماضي والحالي في ظل أزمة كورونا نظرا للبعد الاجتماعي للشركات نحو الجمهور.

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