تستمر عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، من جانب المواطنين خلال هذه الفترة عبر محركات البحث، فقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، معرفة النتيجة بدون عناء أو تعب.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

يستطيع المواطن معرفة نتيجة الكشف الطبي لبرنامج ومعاش تكافل وكرامة، حيث يمكن الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط الآتي: moss.gov.eg ، فقد يقوم المواطن بعد التسجيل على الموقع أن يكتب الرقم القومي الخاص به، إضافة إلى كتابة رقم الاستمارة الخاصة به، ثم النقر على أيقونة البحث.





وعند الانتهاء من إدخال البيانات المتعلقة بالمواطن الذي يريد معرفة المعاش، يقوم الموقع الرسمي للوزارة بتفعيل رابط ملف pdf حيث يمكن للمواطن الضغط عليه، وذلك من أجل معرفة نتيجة الكشف الطبي معاش تكافل وكرامة، و الاطلاع أيضا علي كافة الأسماء الذين تم قبولهم في البرنامج في الفترة الذي يقدم فيها المواطن.





شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط التي تمكن المواطن من خلالها الحصول على معاش تكافل وكرامة وتشتمل على الآتي: فيما يخص معاش تكافل والذي يخص الأطفال، ضرورة أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%، ويتضمن المعاش ايضا أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.





وأما شروط كبار السن، أو المسنين: أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما، ويضم المعاش ايضا الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل، كما يضم المعاش ايضا الشخض المريض بمرض مزمن.