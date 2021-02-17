رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:02 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
طباعة
تستمر عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، من جانب المواطنين خلال هذه الفترة عبر محركات البحث، فقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، معرفة النتيجة بدون عناء أو تعب.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

يستطيع المواطن معرفة نتيجة الكشف الطبي لبرنامج ومعاش تكافل وكرامة، حيث يمكن الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط الآتي: moss.gov.eg،  فقد يقوم المواطن بعد التسجيل على الموقع أن يكتب الرقم القومي الخاص به، إضافة إلى كتابة رقم الاستمارة الخاصة به، ثم النقر على أيقونة  البحث.

وعند الانتهاء من إدخال البيانات المتعلقة بالمواطن الذي يريد معرفة المعاش، يقوم الموقع الرسمي للوزارة بتفعيل رابط ملف pdf حيث يمكن للمواطن الضغط عليه، وذلك من أجل معرفة نتيجة الكشف الطبي معاش تكافل وكرامة، و الاطلاع أيضا علي كافة الأسماء الذين تم قبولهم في البرنامج في الفترة الذي يقدم فيها المواطن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط التي تمكن المواطن من خلالها الحصول على معاش تكافل وكرامة وتشتمل على الآتي: فيما يخص معاش تكافل والذي يخص الأطفال، ضرورة أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%، ويتضمن المعاش ايضا أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

وأما شروط كبار السن، أو المسنين: أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما، ويضم المعاش ايضا الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل، كما يضم المعاش ايضا الشخض المريض بمرض مزمن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

الصور

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

image description

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

بمنتجات «صنايعية مصر».. صندوق التنمية الثقافية يشارك في «ديارنا»

تعليق الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بسبب الطقس السيئ

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل