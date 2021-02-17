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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عمرو حسن: مصر لن تنطلق إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:26 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن مصر لن تنطلق وتتحق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته، بما يهدد جوهر معدنه في الصميم.

وأوضح حسن في تصريحات صحفية، أن الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سببًا أيضًا، مشيرا إلى أن البلاد أمام خيارين إما تنظيم الإنجاب أو زيادة الفقر والجوع والأمية، فمصر لديها فائضًا ضخمًا من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، فالمجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية.

وأشار حسن إلى أنه ما من مشكلة في مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسي فيها وتكمن خلفها الزراعة والصناعة، العمالة، الدخل، مستوى المعيشة، موضحا أن المشكلة السكانية تكمن وراء الانحدار في كل شيء، ابتداء من الغذاء والتغذية إلى جودة الصناعة ونوعية الإنتاج إلى مستوى الخدمات والأداء والإتقان والنظافة والذوق بل وحتى مستوى الخلق والأخلاقيات في المعاملات اليومية العادية.

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