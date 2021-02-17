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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تزايد حدة الأمطار بالقليوبية وسقوط شجرة بكورنيش بنها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:26 م
الأمطار بالقليوبية
الأمطار بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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تواصلت حالة الطقس السيئ بالقليوبية وتزايدات كميات الأمطار وخاصة في العاصمة بنها على فترات متقطعة خلال الساعات الماضية بين متوسطة وشديدة.

فيما شهد كورنيش النيل بمدينة بنها فى القليوبية، سقوط شجرة كبيرة على الطريق نتيجة الرياح الشديدة التى صاحبت الأمطار دون خسائر بالأرواح أو الممتلكات أو السيارات.

وتابع رؤساء المدن فى القليوبية أعمال تطهير بالوعات شفط الأمطار فى شبرا وكفر شكر وطوخ، حيث قام اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمه بمتابعة أعمال تصريف المياه فى غرف شفط الامطار على الطريق الزراعى السريع واماكن تجمع الامطار كما تابع اعمال تسليك البلاعات فى الشوارع الرئيسيه بالحى فى الوقت الذى تواجد فيه عمال النظافه لرفع المخلفات حتى لا تؤدى الى انسداد الغرف

وفى طوخ قامت أطقم الطوارئ وسيارات كسح المياة التابعه لمجلس المدينه برئاسة احمد الوزيرى رئيس المدينه بشفط مياه الامطار من أمام الانفاق فيما قام قسم النظافة بالمجلس برفع المخلفات وتنظيف فتحات تصريف المياة داخل نفق الشهيد محمد جمال الاكشر بمدينة طوخ مع استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمجلس بمتابعة الحالة العامة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر بالإشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى حملة لتطهير جميع غرف مياه الصرف لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها.

وقال رئيس المركز والمدينة أنه تم الاستعداد لسقوط أمطار غزيرة مرتقبة في الأيام المقبلة حيث تم تطهير كافة غرف الصرف فضلا عن تهذيب الأشجار لمنع سقوط اغصانها المواطنين وحمايتهم أضرار شدة الرياح والعواصف واصلاح صيانة الأسلاك الكهربائية وقبيل موجة الطقس السيئ.

كما شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من جميع أنفاق وشوارع المحافظة وذلك تزامنا مع رفع الطوارئ وما شهدته المحافظة من موجة طقس سيئ وسقوط أمطار.

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