رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة لمواجهة موجه عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والتي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية.أوضح المحافظ إنه تم وضع خطة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة مشددًا علي سرعة الإنتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الاحداث الطارئة.وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤولى الصرف الصحي لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولًا الى محطه الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشددًا علي ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركه الكهرباء لتغطية الأعمده وصيانتها ومراجعه العوازل ووصلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مسؤول شركة المياه لتجهيز سيارات شفط المياة استعدادًا لسقوط الأمطار، مؤكدًا علي ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للإطمئنان على سلامه الجسور على جميع المصارف.وجدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أصدرت في بيان لها ان البلاد ستشهد حاله من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار بدءًا من امس الثلاثاء حتي غدًا الخميس علي أن يبدأ التحسن في الأحوال الجوية بدءًا من يوم الجمعه١٩ فبراير الجاري