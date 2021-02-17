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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم القاهرة يناقش تحديث بيانات العاملين إلكترونيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:25 م
محمد عطية
محمد عطية
مصطفى عبدالله
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عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تحت رعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، اجتماعا لمسئولى مركز المعلومات والتطوير التكنولوجى والملفات
لشرح أليات تحديث بيانات العاملين، بحضور محمد الحسينى مدير إدارة الشئون المالية والإدارية ومنى طاهر مدير إدارة الموارد البشرية.

تطرق الاجتماع إلى تحديث بيانات العاملين الذي يأتي على أربعة مراحل، المرحلة الأولى إدخال البيانات إلكترونيا من واقع الملف، والثانية مرحلة المراجعة والتأكد من البيانات.

والمرحلة الثالثة، التدقيق والمراجعة النهائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمرحلة الرابعة والأخيرة، تتكون من جزئين أولهما ربط البرنامج بنظام المالية (الأجور والعمالة)، والثانى هو التحديث الوقتي.

وقام بالشرح مجدى مهدى مبرمج بمركز المعلومات، وهند إسماعيل باحث موارد بشريه.
وأوصت هند اسماعيل بمراعاه الدقه في تسجيل بيانات الموظفين وأثناء تسجيل البيانات لابد من الرجوع للنموذج الخاص بالموظف واي بيان ناقص يتم الرجوع مره اخري للملفات والتأكد من البيانات والتحديث الوقتي لها، وأشارت إلى أن البرنامج يمثل فائدة كبيرة خاصة في موضوع الترقي للموظفين وان البرنامج سوف يعمل بطريقة تلقائية بعد تحميله على الموبايل الخاص بكل موظف، وسيظهر تلقائي من له حق الترقي.

وأوضحت أن البرنامج في الوقت الحالي في مرحلة تطوير، حيث إن آخر مرحله سوف يتم عمل ابليكيشن بحالة الموظف وجميع ما يخصه مثل الترقية وذيادة المرتب.

ومن جهته أكد محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية بعدم إضافة الموظفين الذين بلغوا عمر المعاش والعمل بدقة أكثر.

كما أكد الحسيني أنه سيتم عن طريق هذا البرنامج توفير كافة البيانات الخاصة بالموظف، والتي سوف تظهر على جميع الجهات التي يتعامل معها الموظف، حيث إن هذه المنظومة لها عدة مراحل، وأن معدل الخطأ البشري بها لا يتجاوز ٣٪، حيث إنه برنامج رئاسي ونحتاج لبعض الوقت للوصول إلى النتائج المرجوة وتطبيقها على كافة الإدارات المهم هو البدأ، كما أكد على ضرورة التواصل مع المديرية، خاصة أن مدير المديرية شدد على إزالة أي عقبة تواجه الإدارات والتدخل السريع من مديرين العموم لحل المشكلة.

وقام مجدي محمد المسئول بمركز المعلومات، بعرض خطوات الدخول على ال ابليكيشن للتأكد من بيانات الموظف وملئ الاستمارة الخاصة به.

وأوضح أنه يوجد شق إداري وشق برمجي والأهم هو الشق الإداري، وخاصة الملفات ولابد من صحة البيانات لأن أي بيان يتم إدخاله، والذي سيقع على مسئولية مدخل البيانات، وهناك نموذج يتم ملأه من واقع الملفات، وهناك مسميات مختلفة لهذا النموذج ووجود باس ورد وهذا النموذج يتم استخدامه في وزارات كثيرة، ولا يقتصر على وزارة التربية والتعليم فقط عنوان الموقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ولفت مسئول مركز المعلومات إلى أنه يتم الدخول على البرنامج من أي متصفح وكل إدارة لديها كود خاص بها بالإضافة لباس ورد.

كما أكد أن البرنامج يوجد به بعض القصور، وجار العمل لتصليح القصور للوصول إلى أفضل النتائج، كما أكد على أهمية الدقة في كتابة الرقم القومي، مشيرا إلى أن الخطأ في إدخال الرقم القومي من أكثر المشكلات.

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