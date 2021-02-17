وزير التنمية المحلية يتابع حالة الطقس في المحافظات بـ«بالتليفون»
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:24 م
أحمد أبو المحاسنطباعة
أجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين ممن تشهد محافظاتهم موجة من الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.
واطمأن شعراوي على جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية، مشددا على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفوري مع آثار التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.
وتلقى شعراوى تقريرًا من الإدارة العامة للأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود المحافظات فى رفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار التقرير إلى أن محافظة مطروح شهدت اليوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة، وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أشار التقرير أيضًا إلى استمرار متابعة محافظة كفر الشيخ لرفع تراكمات المياه بالشوارع الرئيسية بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب بعد أن شهدت المحافظة اليوم استمرار سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على كافة المراكز والمدن بالمحافظة مع تساطق ثلوج على مدن الحامول ودسوق وكفر الشيخ وبلطيم، كما أوضح استمرار تعطيل حركة الملاحطة بميناء الصيد بالبرلس نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وأوضح شعراوي، أن تقرير غرفة العمليات أشار أيضًا إلى استمرار تساقط الأمطار المتقطعة على مراكز ومدن المحافظة وجارى رفع تراكمات المياه.
وأكد التقرير أيضًا سقوط أمطار خفيفة إلى متسوطة على كافة مراكز ومدن محافظة الدقهلية، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى برفع تراكمات المياه.
وفى محافظة الإسكندرية، أشار التقرير إلى استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب مناطق المحافظة مع سقوط ثلوج على أحياء العجمي والمنتزه وحى غرب لمدة دقائق صباح اليوم، وتقوم معدات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة بالتنسيق في رفع تراكمات المياه.
وأشار تقرير غرفة العمليات أيضًا إلى استمرار غلق موانئ السخنة بالسويس نظرًا لارتفاع الأمواج وغلق ميناء الغردقة بحري نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة مع نشاط للرياح بمحافظات شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية.
وشدد شعراوي على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن والأحياء بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعه المستمرة لكافه الإجراءات اللازمة التي تم إقرارها مسبقا.
وقال وزير التنمية المحلية، إن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.
وأضاف شعراوي، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول.
كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية فى المحافظات باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة، مطالبا المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانات وأعمدة إنارة والضغط العالي وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان حفاظًاعلى أمنهم وسلامتهم.
وأكد شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي رقم "الواتساب" (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "صوتك مسموع".
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واطمأن شعراوي على جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية، مشددا على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفوري مع آثار التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.
وتلقى شعراوى تقريرًا من الإدارة العامة للأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود المحافظات فى رفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار التقرير إلى أن محافظة مطروح شهدت اليوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة، وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أشار التقرير أيضًا إلى استمرار متابعة محافظة كفر الشيخ لرفع تراكمات المياه بالشوارع الرئيسية بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب بعد أن شهدت المحافظة اليوم استمرار سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على كافة المراكز والمدن بالمحافظة مع تساطق ثلوج على مدن الحامول ودسوق وكفر الشيخ وبلطيم، كما أوضح استمرار تعطيل حركة الملاحطة بميناء الصيد بالبرلس نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وأوضح شعراوي، أن تقرير غرفة العمليات أشار أيضًا إلى استمرار تساقط الأمطار المتقطعة على مراكز ومدن المحافظة وجارى رفع تراكمات المياه.
وأكد التقرير أيضًا سقوط أمطار خفيفة إلى متسوطة على كافة مراكز ومدن محافظة الدقهلية، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى برفع تراكمات المياه.
وفى محافظة الإسكندرية، أشار التقرير إلى استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب مناطق المحافظة مع سقوط ثلوج على أحياء العجمي والمنتزه وحى غرب لمدة دقائق صباح اليوم، وتقوم معدات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة بالتنسيق في رفع تراكمات المياه.
وأشار تقرير غرفة العمليات أيضًا إلى استمرار غلق موانئ السخنة بالسويس نظرًا لارتفاع الأمواج وغلق ميناء الغردقة بحري نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة مع نشاط للرياح بمحافظات شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية.
وشدد شعراوي على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن والأحياء بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعه المستمرة لكافه الإجراءات اللازمة التي تم إقرارها مسبقا.
وقال وزير التنمية المحلية، إن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.
وأضاف شعراوي، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول.
كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية فى المحافظات باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة، مطالبا المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانات وأعمدة إنارة والضغط العالي وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان حفاظًاعلى أمنهم وسلامتهم.
وأكد شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي رقم "الواتساب" (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "صوتك مسموع".
www.facebook.comsotakmasmwo ورقم الخط الساخن: (15330 ) اضافة الى البريد الإلكترونى [email protected]