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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قتلى وانقطاع كهرباء.. البرد القارس يعصف بالولايات الأمريكية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:24 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية موجة برد يتوقع أن تمتد أكثر، بعدما أودت بحياة عشرة أشخاص وحرمت ملايين السكان من الكهرباء، بما في ذلك ولايات جنوبية مثل تكساس التى عادة ما تكون درجات الحرارة فيها معتدلة.

ووصل عدد ضحايا موجة البرد القارس التى اجتاحت بعض الولايات الجنوبية الأمريكية إلى أكثر من 25 قتيلا.

وأكدت تقارير سابقة مصرع 15 شخصا في ولايات تكساس وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي، إلى جانب مقتل ثلاثة أشخاص جراء إعصار هبّ على كارولاينا الشمالية.

ونشر حيني يبان خبير الأرصاد الأمريكي عبر صفحته تحذيرات من العاصفة الشتوية لمقاطعات لامار وماريون ونستون وفرانكلين ولورنس وكولبير ولودردال ولايمستون في شمال غرب ألاباما وبيكنز وفايت ووكر.

وأضاف: "ستزداد كثافة السحب عبر ولاية ألاباما اليوم قبل نظام العاصفة، وسيصل هطول الأمطار إلى المقاطعات الشمالية الغربية بحلول وقت متأخر من بعد الظهر. في البداية، سيكون هذا على شكل صقيع وثلج لمعظم المقاطعات في منطقة التحذير من العاصفة الشتوية، مع تغيير تدريجي إلى المطر المتجمد والذي من الممكن أن يبلغ إجمالي الثلوج والصقيع من 2-3 بوصات حول فلورنسا وماسل شولز، و1-2 بوصة فوق منطقة التحذير من العاصفة الشتوية.

بالنسبة لمقاطعة بيكنز، وفايت، ووكر، فإن الاتصال قريب جدًا، ولكن هناك احتمال لوجود "مزيج شتوي" من الصقيع والثلج لفترة وجيزة قبل أن يتغير كل شيء إلى مطر الليلة، بالنسبة لمعظم الولاية، سيكون الجو باردًا وممطرًا الليلة مع درجات حرارة تتراوح بين 35-45 درجة. من المحتمل أن تكون كميات الأمطار من 1 إلى 2 بوصة.

عواصف شديدة محتملة

وتابع: "غدًا سيستمر خطر حدوث عواصف شديدة في الركن الجنوبي الشرقي من الولاية، في مكان آخر من اليوم سيكون غائمًا وباردًا مع بعض الأمطار الخفيفة العالقة، أو احتمال حدوث بعض هبات ثلجية. تتراوح درجات الحرارة من الثلاثينيات فوق وادي تينيسي إلى الستينيات عبر جنوب شرق ألاباما. من الممكن حدوث هبات متناثرة ليلة غد فوق شمال ألاباما حيث تندفع موجة أخرى من الهواء البارد جنوبًا إلى الولاية.

وكان انقطاع التيار الكهربائي قد امتد لجميع أنحاء وسط الولايات المتحدة، مع تعميق أزمة الطاقة التي تسببت في توقف عمل شبكة الكهرباء في تكساس.

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