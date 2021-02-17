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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمس ساطعة وطقس بارد.. أجواء مدينة أسوان اليوم (صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:21 م
مدينة أسوان
مدينة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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شهدت سماء مدينة أسوان، اليوم الأربعاء، أجواء متقلبة اختلفت عن الأيام السابقة بشكل كبير، صاحبتها رياح باردة، وغيوم في الصباح، ولكن بعد فترة الظهيرة سطعت الشمس سطعت كعادتها ما ساهم بدوره في إعطاء حاله نسبية من الدفء.

وتمتعت مدينة أسوان بطقس بارد، إلا أنه مقارنة مع المحافظات الأخرى التي شهدت موجة من الطقس السيئ، يصنف مستقرًا بشكل كبير حتى الوقت الحالي نظرًا لانتشار أشعة الشمس، ولم يكن هناك أي تأثير على الحركة المرورية أو على المارة بشوارع المدينة الساحرة.

جدير بالذكر أن مدينة أسوان ىتعتبر من المحافظات التي تتمتع بأجواء مميزه خلال الموسم الشتوى تجذب إليها جميع الزائرين من أنحاء العالم، حيث أنها تتمتع بمناظر طبيعة رائعة لم يكن لها مثيل في أي بلد أخر.

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