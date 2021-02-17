انهيار سطح عقار في دمياط بسبب الرياح

تساقطت أجزاء من أسطح أحد العقارات في مركز كفر البطيخ بدمياط، اليوم الأربعاء، بسبب سرعة الرياح الشديدة التى تشهدها المحافظة منذ أمس الثلاثاء.وتجمهر الأهالي وسادت حالة من الذعر عقب سقوط أجزاء السطح، وتم إخلاء الشارع وتعطيل حركة السير به خشية إصابة المواطنين وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.كما تحركت حملة من هندسه كهرباء كفر البطيخ، لإصلاح خطوط الكهرباء التى تساقط عليها السطح للمنهار.ومن جانبها رفعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.