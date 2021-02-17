هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

اختارت الدار المصرية اللبنانية الروائي هشام الخشن، ليكون كاتب الأسبوع، الذي أصدر إلى الآن تسعة كتب (7 روايات ومجموعتين قصصيتين)، صدرت جميعها عن "المصرية اللبنانية" وشقيقتها الصغرى "مكتبة الدار العربية للكتاب".قالت المصرية اللبنانية، في بيان اليوم: في سنوات قليلة، استطاع هشام الخشن أن يحفر اسمه بقوة كأحد الساردين المتميزين في المشهدين المصري والعربي، وهو أحد القلائل الذين يحققون المعادلة الصعبة بالجمع بين الجودة الأدبية والأفكار المبتكرة لأعماله، والنجاح القرائي الكبير بين شرائح التلقِّي المختلفة، حتى أن أغلب كتبه طُبعت عدة مرات، أحرزت روايته الأخيرة "شلة ليبون" نجاحا استثنائيا، إذ تتصدر لوائح الكتب الأعلى مبيعًا منذ صدورها في الصيف الماضي إلى الآن، حتى وصل عدد طبعاتها إلى 9 طبعات، فضلا عن قرب تحويلها إلى عملٍ درامي ضخم.الخشن، المولود في القاهرة عام 1963، يكتب مروياته بلغة بسيطة سيّالة، ويجيد رسم شخصياته ببراعة، واختيار حبكات غير متوقعة، فضلا عن قدرته على الخروج لعوالم وثقافات أخرى خارج المحيط المصري، مثلما فعل في روايته "حدث في برلين" التي تمثل رحلة في الزمان بين أكثر من حقبة، وفي المكان بين أكثر من بلد.تتميز أعمال الخشن إجمالا بتلك القدرة على عبور المسافات، ففي العديد من أعماله نجد أبطالا من جنسيات مختلفة وألسنةٍ مختلفة يوحِّد بينهم السؤال. كذلك تجتمع في أعماله فتراتٌ زمنية متباينة ومتباعدة على شرف حكايةٍ واحدة، لتمزج بين روح الرواية التاريخية التي تستنهض الماضي، ومجريات الواقع المُعاش واللحظة الراهنة. تتنوع أسئلة الخشن الروائية، فلا توجد عنده رواية تشبه الأخرى أو حكاية تُرجِّع أصداء سابقتها، ما يجعله أحد أكثر الروائيين قدرة على مفاجأة القارئ في كل مرة بعالمٍ جديد يدخله لأول مرة.بدأ مسيرته عام 2010، بالمجموعة القصصية "حكايات مصرية جدًا"، قبل أن يخوض غمار الرواية، ليقدم "ما وراء الأبواب"، "7 أيام في التحرير" (2011) والتي تحوّلت إلى مسلسل تليفزيوني بعنوان "ويأتي النهار"، "آدم المصري" (2013)، "جرافيت" (2014)، وهي الرواية التي أُدرجت على القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية عام 2015، "تلال الأكاسيا" (2016)، "حدث في برلين" (2018) التي ترجمت مؤخرا إلى الفرنسية و"شلة ليبون" (2020). تخللت هذه الرحلة الروائية مجموعة قصصية هي "دويتو" (2013) التي تمثل تجربة كتابة مشتركة مع الكاتبة رشا سمير.في أحدث أعماله "شلة ليبون"؛ يقدم الخشن روايةً مثيرة، تتخذ من لعبة "البوكر" ليس فقط موضوعا لها، لكن باعثا لجميع أسئلة الحياة والوجود، فالعالم هو مائدة المقامرة التي قد تمنحك كل شيء في لحظة أو تجرَّدك من جميع ما تملك في غمضة عين. سبعة أصدقاء، أقرب للأشقاء، يجمعهم طقسٌ سنوي مقدس هو الاجتماع في شقة "أمين" ليلة رأس السنة، للاحتفال بالعام الجديد في "عمارة ليبون" العريقة المطلة على نيل القاهرة، وبين عام 1978 حيث لعبوا البوكر لأول مرة، وعام 2010 حيث سيلعبون لأول مرة على رهانٍ ضخم وجائزة استثنائية، تتحقق أحداث الرواية، كاشفة بعمق عن التحوّلات والمصائر، ليس فقط مصائر الأشخاص، لكن المدينة التي شاخت معهم.ببراعة فائقة، تقبض "شلة ليبون" على حيوات سبعة أشخاص، موزعين على خارطة العالم، من القاهرة للخليج لأوروبا، كما تكشف كواليس المهن الأبرز لمجتمع الصفوة، من رجل أعمال معروف لكاتب مرموق لنجمة تمثيل شهيرة لرياضي بارز لأكاديميٍ عالمي عبقري. وعبر اجتماع هذه الأنماط بتبايناتها ورؤاها المتصارعة وتصوراتها المتراوحة للوجود، يطرح هشام الخشن، بجرأة، كافة الأسئلة الشائكة المؤرقة، وعلامات الاستفهام العالقة في سماء المدينة الكبيرة، بسردٍ حيوي لا يلبث القارئ أن يبدأه حتى يُنهيه مسكونا بالشغف.