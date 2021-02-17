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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مستشفى الأسقفية: استقبال المرضى بإجراءات وقائية تجنبا لكورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:15 م
مستشفى هرمل
مستشفى هرمل
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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أعلنت مستشفى هرمل السادات التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، عن استمرار استقبال المرضى بالمستشفى بإجراءات وقائية مشددة تضمن سلامة وصحة موظفي المستشفى والمترددين عليها من المرضى من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح دكتور هاني أبادير، مدير المستشفى، أن العمل يتم المستشفى بشكل طبيعي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من تعقيم وتباعد اجتماعي وفرز المرضى من خلال قياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين لكل مريض قبل الدخول، إذ استقبلت المستشفى خلال شهر يناير الماضي حوالى 3611 مريض.

وأضاف مدير المستشفى، يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى بوابة دخول مختلفة للحد من انتشار العدوى بين باقي المرضى ويبدأ بعد ذلك استكمال الفحوصات لتأكيد الاشتباه أو نفيه وبعد التأكد من الإصابة يتم إعطاء المريض تعليمات للعزل المنزلي وهى تخصيص أدوات شخصية للمريض، تخصيص غرفة فردية له، ارتداء أفراد الأسرة الكمامة عند التعامل مع المريض، ضرورة تعقيم الأسطح بالكلور والأيدي بغسلها بالصابون أو فركها بالكحول، ضرورة المتابعة مع الطبيب خصوصًا إذا ظهر أي أعراض جديدة بالإضافة لتناول بروتوكول العلاج الموصي به من وزارة الصحة وإذا كانت الحالة حرجة يتم تحويلها إلى المستشفى العام للعزل.


جدير بالذكر أن المستشفى افتُتحت في البداية كمركز طبى مكون من عدد من العيادات عام 1996 ثم بعد ذلك تم افتتاح المستشفى في أواخر سنة 2011 حيث تتكون المستشفى من عدة أقسام هي قسم العيادات الخارجية ويشمل 16 تخصصًا، هي (باطنة، أطفال، جراحة، عظام، نسا، أنف وأذن، رمد، جلدية، أسنان، قلب، مسالك بولية، نفسية وعصبية، جهاز هضمي وكبد، مخ وأعصاب، علاج طبيعي، أوعية دموية بالإضافة لقسم الطوارئ) والذي يعمل على مدار 24 ساعة بالتوازي مع خدمات المعمل والأشعة والعمليات وأيضًا القسم الداخلى والمكون من 6 غرف بسعة 15 سرير.

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