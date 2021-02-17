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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تساقط ثلوج وأمطارعلى الغربية (صور وفيديو)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:14 م
الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استمرت الأمطار الغزيرة التي وصلت لحد الثلوج في الهطول على محافظة الغربية، لليوم الثاني على التوالي منذ صباح أمس الثلاثاء، وارتفعت حدة الموجة الحالية من الطقس السيئ، والصقيع، وهطول الأمطار المصحوبة بالرياح التي بدأت امس بالمتوسطة ثم تحولت إلى الغزيرة بشوارع وميادين مراكز المحافظة، ما أدى إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات الطينية، وخلت الشوارع من المارة تقريبًا، وتعطلت بعض الشوارع وشهدت صعوبة في حركة السير.

وشهدت مراكز ومدن وقرى المحافظة صعوبة في حركة السير، والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار لظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعطى تعليمات، من اول أمس الإثنين، لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات، والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.

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