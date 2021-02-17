العدالة للجميع.. الهيئات البرلمانية تتفق على تعديل لائحة النواب

أعلنت الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب رغبتها في تعديل لائحة مجلس النواب لتتماشى مع تعديل لائحة مجلس الشيوخ المقرة أول أمس الإثنين، مؤكدين أنهم سيتقدمون بتقديم مشاريع جديدة للائحة.وأشار زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، خلال جلسة إقرار لائحة مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تعديل لائحة النواب كذلك خاصة في بنود إلغاء الإعفاء الضريبي على النواب.بدوره قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والقيادي بحزب التجمع، إن لائحة مجلس النواب واجبة التعديل، مشيرًا إلى أن حزبه تقدم بمشروع لائحة جديد للمجلس منذ الأيام الأولى لانعقاده.وأوضح عضو اللجنة التشريعية لـ"الدستور"، أن اللائحة الحالية لمجلس النواب والصادرة في 2016 لم تذكر الغرفة الثانية للبرلمان" مجلس الشيوخ" ولا العلاقة بينها وبين مجلس النواب ولا آلية تنظيم العمل التشريعي فيما بينهما.وذكر مغاوري، أن حزبه تطرق في نص لائحته المقترحة لتعديل المادة الخاصة باشتراط وجود 10 أعضاء لتكوين هيئة برلمانية وحذف شرط العدد.من جهته، أكد إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن حزبه سيتقدم بمشروع لائحة جديدة لتتماشى مع لائحة مجلس الشيوخ، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الإعفاء الضريبي لما يتقاضاه النواب، فمن المهم تطبيق مبدأ العدالة الضريبية على جميع المواطنين بما فيهم النواب.وأضاف رمزي، أن حزبه سيطالب بتعديل المادة الخاصة بتغيب النواب عن حضور الجلسات، مشيرًا إلى أن اللائحة الحالية غير محددة في الضوابط والجزاءات وهو ما ستعمل لائحتهم المقترحة على تلافيه بوضع معايير للتخلف وجزاءات محددة.ودعا عضو اللجنة التشريعية لتعديل المادة الخاصة باشتراط توقيع 60 نائب على مشاريع القوانين ليمكن تقديمها للمجلس، مشددًا على أن حزبه وهو ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان بعدد 50 نائبًا، إلا أنه لا يمكنه تقديم مشروع قانون منفردًا ويجب أن يقنع نواب آخرين لمشاركته في تقديم القانون، وبالتالي فالواقع العملي يوجب تقليص العدد ل30 نائبًا ليتمكن بقية الأحزاب من تقديم مشاريع القوانين.فيما أكد النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب والقيادي بمستقبل وطن، أن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن ستجتمع خلال أيام لبحث تعديل لائحة مجلس النواب تمهيدًا لتقدم زعيم الأغلبية أشرف رشاد به لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن تعديل لائحة مجلس الشيوخ استوجب كذلك تعديل لائحة النواب.وأوضح، أمين سر اللجنة التشريعية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك اتفاق مبدأي على تعديل مادتي إلغاء الإعفاء الضريبي على ما يتقاضاه النواب من الضرائب والرسوم وهو ما أقره مجلس النواب اليوم بلائحة "الشيوخ" بتعديل المادة 284، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، حيث تقرر إلغاء الإعفاء، لتخضع مكافآت النواب بمجلس الشيوخ للضرائب والرسوم بحيث ينطبق نفس المبدأ على أعضاء مجلس النواب كذلك.