رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

العدالة للجميع.. الهيئات البرلمانية تتفق على تعديل لائحة النواب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:14 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
سعيدة عامر
طباعة
أعلنت الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب رغبتها في تعديل لائحة مجلس النواب لتتماشى مع تعديل لائحة مجلس الشيوخ المقرة أول أمس الإثنين، مؤكدين أنهم سيتقدمون بتقديم مشاريع جديدة للائحة.

وأشار زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، خلال جلسة إقرار لائحة مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تعديل لائحة النواب كذلك خاصة في بنود إلغاء الإعفاء الضريبي على النواب.

بدوره قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والقيادي بحزب التجمع، إن لائحة مجلس النواب واجبة التعديل، مشيرًا إلى أن حزبه تقدم بمشروع لائحة جديد للمجلس منذ الأيام الأولى لانعقاده.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية لـ"الدستور"، أن اللائحة الحالية لمجلس النواب والصادرة في 2016 لم تذكر الغرفة الثانية للبرلمان" مجلس الشيوخ" ولا العلاقة بينها وبين مجلس النواب ولا آلية تنظيم العمل التشريعي فيما بينهما.

وذكر مغاوري، أن حزبه تطرق في نص لائحته المقترحة لتعديل المادة الخاصة باشتراط وجود 10 أعضاء لتكوين هيئة برلمانية وحذف شرط العدد.

من جهته، أكد إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن حزبه سيتقدم بمشروع لائحة جديدة لتتماشى مع لائحة مجلس الشيوخ، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الإعفاء الضريبي لما يتقاضاه النواب، فمن المهم تطبيق مبدأ العدالة الضريبية على جميع المواطنين بما فيهم النواب.

وأضاف رمزي، أن حزبه سيطالب بتعديل المادة الخاصة بتغيب النواب عن حضور الجلسات، مشيرًا إلى أن اللائحة الحالية غير محددة في الضوابط والجزاءات وهو ما ستعمل لائحتهم المقترحة على تلافيه بوضع معايير للتخلف وجزاءات محددة.

ودعا عضو اللجنة التشريعية لتعديل المادة الخاصة باشتراط توقيع 60 نائب على مشاريع القوانين ليمكن تقديمها للمجلس، مشددًا على أن حزبه وهو ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان بعدد 50 نائبًا، إلا أنه لا يمكنه تقديم مشروع قانون منفردًا ويجب أن يقنع نواب آخرين لمشاركته في تقديم القانون، وبالتالي فالواقع العملي يوجب تقليص العدد ل30 نائبًا ليتمكن بقية الأحزاب من تقديم مشاريع القوانين.

فيما أكد النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب والقيادي بمستقبل وطن، أن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن ستجتمع خلال أيام لبحث تعديل لائحة مجلس النواب تمهيدًا لتقدم زعيم الأغلبية أشرف رشاد به لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن تعديل لائحة مجلس الشيوخ استوجب كذلك تعديل لائحة النواب.

وأوضح، أمين سر اللجنة التشريعية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك اتفاق مبدأي على تعديل مادتي إلغاء الإعفاء الضريبي على ما يتقاضاه النواب من الضرائب والرسوم وهو ما أقره مجلس النواب اليوم بلائحة "الشيوخ" بتعديل المادة 284، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، حيث تقرر إلغاء الإعفاء، لتخضع مكافآت النواب بمجلس الشيوخ للضرائب والرسوم بحيث ينطبق نفس المبدأ على أعضاء مجلس النواب كذلك.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

حطم واجهات عدة سيارات.. انهيار سطح خشبي بسبب الرياح بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر