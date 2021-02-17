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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تعقد اجتماعاً تنسيقياً لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني مع المحافظة لمبادرة «حياة كريمة»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:13 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقدت نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، هند عبد الحليم، اجتماعا تنسيقيا لمديريات التضامن الاجتماعي والثقافة والقوى العاملة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فرع الجيزة والمجلس القومي للمرأة بالجيزة والسيد مدير عام هيئة تعليم الكبار، ومنسقي حياة كريمة والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي المجتمع المدني وبعض المبادرات بنطاق المحافظة، وجهاز تشغيل الشباب، لمناقشة بعض مقترحات للمساهمة بمبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.
و طالبت نائب المحافظ بتوحيد الجهود بين المؤسسات والجمعيات الاهلية والادارت والقطاعات المختلفة التابعة لمحافظة الجيزة للمساهمة في مبادرة حياة كريمة، وانتهى الاجتماع بطلب وضع تصور تفصيلي من السادة الحضور لخطة متكاملة الأطراف يتم تنفيذها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، خاصا في مجال توفير فرص عمل ومشروعات جديدة للشباب بالمركزين.

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