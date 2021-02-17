لطلاب أولى وثانية ثانوي.. كيف تتعامل مع تطبيق التنويهات الجديدة علي التابلت؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم تنبيه لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بشأن التطبيق الجديد الذي سيكون علي التابلت، وترصد "الدستور" الخطوات الخاصة بالتطبيق.- خلال هذه الأيام سيتم نزول تطبيق اسمة (تنويهات) على التابلت عبارة عن ( اشعارات سترسل عليه الوزارة اشعارات للطلاب مثل اكواد الامتحانات ونتيجة الطالب)-عند فتح التطبيق تظهر كما فى الصورة رقم ١ تعريف البرنامج نضغط بحث.-ثم تظهر شاشه كما فى الصورة رقم ٢ يتم إدخال الرقم القومي للطالب وكود الطالب ثم اضغط بحث سوف تظهر شاشه بها بيانات الطالب مثل الاسم والعنوان ورقم الموبايل ودول اللي تم تسجيلهما عند عمل الاستماره، اضغط سجل بياناتك وتظهر رسالة اضغط تأكيد.-سوف يتم نقلك إلى شاشه النهاية كما فى الصورة رقم ٣ وكده اي تعليمات ستصل إليك عن طريق هذا التطبيق.-لذا يجب توصيل التابلت بالإنترنت وقبول اي تحديثات ولا داعي للقلق لان البرنامج ينزل على مجموعات.