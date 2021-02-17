أحياء مدينة نصر تواجه المخالفات وتتابع قرارت الغلق

نفذ حي شرق مدينة نصر قرار إزالة مباني مخالفة تعدي على أملاك الدولة بعمارة ٥١٤ الحي العاشر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة أسباب الشكوى.وأغلق حي شرق مدينة نصر أعمال تحويل جراج لمخزن، وتم فتح الجراج وإزالة الأبواب الصاج أسفل العقار ١٠ عمارات ٢٧ عمارة ومصادرتها في وجود السكان مقدمي الشكوى.وتضرر سكان العقار ق2 ب 6 م11 عمارة 2 و4 شارع المهندس محمود عبد المنعم متفرع من شارع الطاقة من أعمال إغلاق وإنشاء مباني مخالفة بالجراح بهدف استغلال الجراج في غير الغرض المخصص له بالعقار.وأزال حي شرق مدينة نصر أسباب الشكوى، وتم فتح الجراج وإزالة المباني المخالفة.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإزالات أعمال استكمال إزالة أسباب الشكوى، وإخلاء المخازن وفتح الجراجات ومصادرة الأبواب بالعمارة 1 و2 عمارات الشمس.وفي حي غرب مدينة نصر قامت الأجهزة التنفيذية بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة مدينه نصر ثان، حيث تم غلق المحلات والمقاهى المخالفة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشارع أبو حنيفة، واللواء صالح حرب وشارع الفضل بن ربيعة وشارع الخليفة الظافر وعزبة العرب، وتم مصادرة الشيشة من تلك المقاهى وإيداعها بمخزن الحى.