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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بيتكوين» تتجاوز مستوى قياسي جديد وتُسجل 51.715 دولار

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:07 م
بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ
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ارتفعت العملة الرقمية "بيتكوين"، لتواصل المكاسب السريعة التي تُسجلها وتخترق مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 51.715 دولار للمرة الأولى لها على الإطلاق.

وأظهرت بيانات شركة "كوين ميتريكس" لتحليل بيانات العملات الرقمية، اليوم الأربعاء - أن البنوك الاستثمارية بدأت تتجه نحو الاعتماد على العملة الرقمية، في الوقت الذي أظهرت فيه شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية وشركات أخرى دعمها للعملة.

يذكر أن العملة الرقمية صدرت في عام 2009، بعد وقت قصير من الأزمة المالية العالمية، حيث أُنشأ في ذلك الوقت بمثابة احتجاج على النظام المصرفي العالمي، وتحول بمرور الوقت إلى "ذهب رقمي" يجذب المستثمرين إليه.

ويبدو أن البنوك الاستثمارية الكبرى تتجه نحو استخدام عملة "بيتكوين"؛ حيث أعربت "جي بي مورجن" عن تفكيرها جديًا في تلك الفئة من الأصول، بينما أبدت "جولدمان ساكس" اهتمامها بالعملات الرقمية أيضًا.

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