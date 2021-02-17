بسبب الأمطار.. سقوط عامود متهالك بالغربية

تسبب الطقس السيئ والأمطار بالغربية اليوم الأربعاء، في سقوط الجزء العلوي من عامود متهالك بجوار نقطة شرطة قرية إبيار التابعة لمدينة كفر الزيات، ووقوع أسلاك الكهرباء على الأرض دون انقطاع الكهرباء بالمنطقة دون خسائر مادية أو بشرية في المنزل مما قد ينذر بكارثة.



تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي إلى سقوط أمطار غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة.