استشاري أمراض قلب: تجلط القلب وأزماته في سن صغير ظاهرة عالمية

قال الدكتور أشرف أحمد، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، إن تجلط القب وأزمات القلب في سن صغير ظاهرة عالمية.وأوضح أحمد، أن أسباب هذه الظاهرة يرجع إلى التدخين ونمط الحياة والغذاء غير الصحي وتناول الوجبات السريعة باستمرار وعدم ممارسة الرياضة.وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي لجمعية أمراض القلب، أن ضغوط الحياة وعدم المتابعة الدورية للصحة يتسببان أيضا في مشاكل كبيرة للقلب.