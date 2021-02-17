قابيل: تقنيات حديثة لعلاج انسداد الشرايين بدلا من «القلب المفتوح»

أكد الدكتور حمزة قابيل، أستاذ أمراض القلب ونائب رئيس جمعية القلب المصرية، أن التقنيات الحديثة في قسطرة القلب أصبحت في بعض الحالات بديل لجراحة القلب المفتوح، وخاصة حالات الانسداد التام للشريان التاجى والتكلس الشديد الذى لا يمكن علاجه بالطرق المعتادة.وأضاف، في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي لجمعية القلب المصرية، أن الدعامات الدوائية اكثر دقة، وأطول عمرًا واقل في احتمالية تعرض المريض لأي مضاعفات.وقال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب، إن مجال قسطرة القلب شهد تقدم كبير سواء في التشخيص المبكر أو في العلاج، وأثنى على دخول الشنيور الطبي داخل جراحات القلب في بعض مستشفيات وزارة الصحة.وأوضح، أن الشنيور الطبي يستخدم لإزالة التكلسات الشديدة داخل الشريان التاجي، بالإضافة إلى تقييم الأماكن الضيقة بشرايين القلب لتحديد العلاج المناسب له، وذلك باستخدام المناظير التي تمر داخل الشريان التاجي وتعطي صورة لتجويف هذا الشريان لتقييم عمليات التوسيع بالبالون وتركيب الدعامات بعد وضعها داخل الشرايين التاجية.ونوه استشاري أمراض القلب، بأنه تم خلال المؤتمر عقد دورات تدريبية على جهاز الشنيور الأمريكي الجديد "rotapro"، وكيفية استخدامه لعلاج انسداد الشرايين الذي يعمل على علاج حالة الانسداد الصعبة والمعقدة لتكسير تجمع الكالسيوم داخل الشراين، موضحًا أن العلاج يبدأ بإدراج دعامة دوائية داخل الشريان.