رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قابيل: تقنيات حديثة لعلاج انسداد الشرايين بدلا من «القلب المفتوح»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:03 م
انسداد الشرايين
انسداد الشرايين
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أكد الدكتور حمزة قابيل، أستاذ أمراض القلب ونائب رئيس جمعية القلب المصرية، أن التقنيات الحديثة في قسطرة القلب أصبحت في بعض الحالات بديل لجراحة القلب المفتوح، وخاصة حالات الانسداد التام للشريان التاجى والتكلس الشديد الذى لا يمكن علاجه بالطرق المعتادة.

وأضاف، في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي لجمعية القلب المصرية، أن الدعامات الدوائية اكثر دقة، وأطول عمرًا واقل في احتمالية تعرض المريض لأي مضاعفات.

وقال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب، إن مجال قسطرة القلب شهد تقدم كبير سواء في التشخيص المبكر أو في العلاج، وأثنى على دخول الشنيور الطبي داخل جراحات القلب في بعض مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح، أن الشنيور الطبي يستخدم لإزالة التكلسات الشديدة داخل الشريان التاجي، بالإضافة إلى تقييم الأماكن الضيقة بشرايين القلب لتحديد العلاج المناسب له، وذلك باستخدام المناظير التي تمر داخل الشريان التاجي وتعطي صورة لتجويف هذا الشريان لتقييم عمليات التوسيع بالبالون وتركيب الدعامات بعد وضعها داخل الشرايين التاجية.

ونوه استشاري أمراض القلب، بأنه تم خلال المؤتمر عقد دورات تدريبية على جهاز الشنيور الأمريكي الجديد "rotapro"، وكيفية استخدامه لعلاج انسداد الشرايين الذي يعمل على علاج حالة الانسداد الصعبة والمعقدة لتكسير تجمع الكالسيوم داخل الشراين، موضحًا أن العلاج يبدأ بإدراج دعامة دوائية داخل الشريان.

موضوعات متعلقة

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

غدًا.. رئيس مجلس إدارة «الدستور» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس «الصحفيين» حماد الرمحي وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

الصور

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح