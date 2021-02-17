«الأستاذ».. 20 معلومة عن محمد حسنين هيكل في ذكرى وفاته

هو أشهر الصحفيين العرب، لم يكن مجرد صحفي عابر بل كان من أبرز القامات الصحفية حول مصر والوطن العربي، ترك بصمة تاريخية جعلت سيرته خالدة حتى الآن، يتداولها الأجيال واحدًا تلو الآخر، ويستفيد من قراءاته وأعماله آلاف الأشخاص داخل المجال الصحفي والسياسي وخارجه، هذا هو محمد حسنين هيكل، الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله، وفي السطور التالية نتعرض 20 معلومة عن الأستاذ.1- ولد الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، يوم 23 سبتمبر عام 1923م بقرية باسوس بمحافظة القليوبية.2- عرف خلال رحلته الصحفية بالعديد من الألقاب منها "مؤرخ تاريخ مصر الحديث"، و"كاتب السلطة"، و"صديق الحكام المقرب" و"صانع الحكام".3- بدأ مسيرته الصحفية عام 1942 وكان عمره في ذلك الوقت لا يتجاوز 19 عاما.4- بدأ كمراسل في صحيفة "الايجيبشان جازيت"، والتي كانت تعتبر الصحيفة الأجنبية الاولى في مصر حيث نجح كصحفي تحت التمرين.5- عمل بقسم المحليات وكانت مهمته العمل في قسم الحوادث أثناء اشتعال الحرب العالمية الثانية.6- كان دور هيكل هو ترجمة ما تنقله وسائل الإعلام الأجنبية عن الحرب، وأبرز الأحداث التي تدور حولها.7- كان هيكل من أكثر الكتاب الصحفيين المقربين للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولم تقتصر على ذلك فقط بل كانت تجمعهما صداقة والتي أثرت بالإيجاب على حياة هيكل ليصبح بالقرب من صانعي قرارات مصر والعالم العربي.8- أصبح رئيس تحرير مجلة "آخر ساعة"، ولم يكن يتجاوز التاسعة والعشرين من عمره.- ظهر أول مقال له بجريدة "الاهرام" بعنوان "بصراحة"، وكان آخر مقال له بعنوان "الظلال.. البريق".9- ظل رئيس تحرير جريدة " الأهرام " حتى عام 1974.10- تولى وزارة الارشاد وذلك قبل وفاه عبدالناصر، وحين اشترط أن لا يجمع بينها وبين الأهرام تركها بمجرد وفاة عبدالناصر.11- رفض أي منصب مهما كان كبيرا طالما سيبعده عن "الأهرام ".12- نشبت خلافات بين هيكل والراحل محمد انور السادات حول مباحثات فض الاشتباك، بسببها خرج هيكل بقرار رئاسي من "الأهرام" عام 1974.13- اتجه لتأليف الكتب ومحاورة زعماء العالم، وتم ترجمة كتبه إلى 31 لغة.14- اعتزل هيكل العمل الصحافي في 23 سبتمبر عام 2003 بعد أن أتم عامه الثمانين.15- كتب مقالا مثيرا تحت عنوان "استئذان في الانصراف".16- بسبب عشقه للصحافة عاد من جديد ليمارس عمله وكتابه المقالات وتقديم حلقات علي الشاشات العربية.17- من أهم كتبه السياسية "خريف الغضب، ومدافع آية الله، والطريق إلى رمضان، بالإضافة إلي 28 كتابا باللغة العربية من أهمها مجموعة حرب الثلاثين سنة، والمفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، وملفات السويس، ولمصر لا لعبد الناصر، والعروش والجيوش.18- نتيجة للكتب التي كان ينتقد فيها سياسات السادات، اعتقله الراحل أنور السادات ضمن اعتقالات سبتمبر 1981.19- خرج هيكل من المعتقل بقرار من الرئيس حسني مبارك، وبعد الافراج عنه قرر الاعتكاف وواصل تأليف الكتب.20- توفي هيكل في 17 من فبراير عام 2016م، بعد صراع مع المرض تاركًا تراثا صحفيا كبيرا للأجيال وبصمه تاريخيه لمصر والوطن العربي.