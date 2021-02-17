رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأستاذ».. 20 معلومة عن محمد حسنين هيكل في ذكرى وفاته

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:02 م
محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل
نرمين ضيف الله
طباعة
هو أشهر الصحفيين العرب، لم يكن مجرد صحفي عابر بل كان من أبرز القامات الصحفية حول مصر والوطن العربي، ترك بصمة تاريخية جعلت سيرته خالدة حتى الآن، يتداولها الأجيال واحدًا تلو الآخر، ويستفيد من قراءاته وأعماله آلاف الأشخاص داخل المجال الصحفي والسياسي وخارجه، هذا هو محمد حسنين هيكل، الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله، وفي السطور التالية نتعرض 20 معلومة عن الأستاذ.

1- ولد الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، يوم 23 سبتمبر عام 1923م بقرية باسوس بمحافظة القليوبية.

2- عرف خلال رحلته الصحفية بالعديد من الألقاب منها "مؤرخ تاريخ مصر الحديث"، و"كاتب السلطة"، و"صديق الحكام المقرب" و"صانع الحكام".

3- بدأ مسيرته الصحفية عام 1942 وكان عمره في ذلك الوقت لا يتجاوز 19 عاما.

4- بدأ كمراسل في صحيفة "الايجيبشان جازيت"، والتي كانت تعتبر الصحيفة الأجنبية الاولى في مصر حيث نجح كصحفي تحت التمرين.

5- عمل بقسم المحليات وكانت مهمته العمل في قسم الحوادث أثناء اشتعال الحرب العالمية الثانية.

6- كان دور هيكل هو ترجمة ما تنقله وسائل الإعلام الأجنبية عن الحرب، وأبرز الأحداث التي تدور حولها.

7- كان هيكل من أكثر الكتاب الصحفيين المقربين للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولم تقتصر على ذلك فقط بل كانت تجمعهما صداقة والتي أثرت بالإيجاب على حياة هيكل ليصبح بالقرب من صانعي قرارات مصر والعالم العربي.

8- أصبح رئيس تحرير مجلة "آخر ساعة"، ولم يكن يتجاوز التاسعة والعشرين من عمره.

- ظهر أول مقال له بجريدة "الاهرام" بعنوان "بصراحة"، وكان آخر مقال له بعنوان "الظلال.. البريق".

9- ظل رئيس تحرير جريدة " الأهرام " حتى عام 1974.

10- تولى وزارة الارشاد وذلك قبل وفاه عبدالناصر، وحين اشترط أن لا يجمع بينها وبين الأهرام تركها بمجرد وفاة عبدالناصر.

11- رفض أي منصب مهما كان كبيرا طالما سيبعده عن "الأهرام ".

12- نشبت خلافات بين هيكل والراحل محمد انور السادات حول مباحثات فض الاشتباك، بسببها خرج هيكل بقرار رئاسي من "الأهرام" عام 1974.

13- اتجه لتأليف الكتب ومحاورة زعماء العالم، وتم ترجمة كتبه إلى 31 لغة.

14- اعتزل هيكل العمل الصحافي في 23 سبتمبر عام 2003 بعد أن أتم عامه الثمانين.

15- كتب مقالا مثيرا تحت عنوان "استئذان في الانصراف".

16- بسبب عشقه للصحافة عاد من جديد ليمارس عمله وكتابه المقالات وتقديم حلقات علي الشاشات العربية.

17- من أهم كتبه السياسية "خريف الغضب، ومدافع آية الله، والطريق إلى رمضان، بالإضافة إلي 28 كتابا باللغة العربية من أهمها مجموعة حرب الثلاثين سنة، والمفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، وملفات السويس، ولمصر لا لعبد الناصر، والعروش والجيوش.

18- نتيجة للكتب التي كان ينتقد فيها سياسات السادات، اعتقله الراحل أنور السادات ضمن اعتقالات سبتمبر 1981.

19- خرج هيكل من المعتقل بقرار من الرئيس حسني مبارك، وبعد الافراج عنه قرر الاعتكاف وواصل تأليف الكتب.

20- توفي هيكل في 17 من فبراير عام 2016م، بعد صراع مع المرض تاركًا تراثا صحفيا كبيرا للأجيال وبصمه تاريخيه لمصر والوطن العربي.

موضوعات متعلقة

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

الصحة: بدء تطعيم الفرق الطبية في 320 مستشفى بلقاح كورونا السبت

الصور

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح