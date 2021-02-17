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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإتربي: أمراض القلب والأوعية الدموية المسبب الأول للوفيات في مصر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:00 م
عادل الإتربي
عادل الإتربي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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عقدت جمعية القلب المصرية، مؤتمرها السنوي في نسخته الـ48، أمس، بالتعاون مع إيفا فارما، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواء، لمناقشة أحدث التقنيات والعلاجات في مجال رعاية المرضى.

وقال عادل الإتربي، الرئيس السابق لجمعية القلب المصرية ورئيس شعبة قسطرة القلب، إن أمراض القلب والأوعية الدموية هي المسبب الأول للوفيات في مصر، والدراسات الطبية تقدر عدد مرضى القلب بنحو 1.5% من السكان، أي أن النسبة في مصر لا تقل عن 2 مليون مريض.

وأوضح الإتربي، أن الخيارات المتاحة لعلاج مرضى القلب في مصر لا تقل عن اي دولة على مستوي العالم، سواء كانت باستخدام الأدوية أو التدخلات الجراحية باستخدام التقنيات الحديثة.

وأشار إلى وجود أدوية جديدة لمرض السكر تعمل على تحسين كفاءة عضلة القلب، وحماية المريض من الإصابة بهبوط عضلة القلب، مؤكدًا أن الدراسات العالمية أظهرت إمكانية استخدام بعض أدوية السكر الحديثة لعلاج القلب، حتى ما لم يعاني المريض من السكر، مؤكدًا أن هذه الأدوية متاحة من شركات مصرية، منها بأسعار في متناول المريض.

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