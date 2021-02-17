محافظ قنا يعقد اجتماعًا مع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة لمناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف، وذلك استكمالًا لخطة المحافظة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.تابع محافظ قنا خلتال الاجتماع، موقف إحلال سيارات البيك اب ( الكبوت) بسيارات ميكروباص جديدة، موضحا أنه تم إحلال 74 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الجاز والبنزين، بما يتناسب مع ما تشهده المحافظة من تطور في شتى المجالات، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات آمنة للمواطنين، وأنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتخفيض مقدم إحلال سيارات البيك اب (الكبوت) بسيارات ميكروباص إلى 15 % بدلا من 25 %، بالإضافة الي قرار المحافظ بالإعفاء من رسوم الكرته لمدة عام.وناقش المحافظ خلال الاجتماع مقترح استبدال سيارات الميكروباص الأجرة المتقادمة التي مر عليها 20 سنة فأكثر بأخري حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وهي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث تدعم الدولة استخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين لتحقيق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.كما ناقش مقترح تطوير مجمع مواقف مدينة قنا ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالي والحضاري للمدينة حيث سيضم عدد من المحلات التجارية لتعزيز الأنشطة التجارية بالمنطقة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتحقيق السيولة المرورية.وذكر أنه تمت الموافقة علي مد خط سير سيارات الاجرة ( نجع حمادي – هو ) للوصول إلىة ( الألمونيوم - بركة - مدينة الأمل - وحدة المرور الجديدة) للتخفيف علي المواطنين، مؤكدًا على تكثيف الحملات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.