سواتر ترابية لمنع غرق الشواطئ بسبب الطقس السيئ بدمياط

شهدت محافظة دمياط موجة من الرياح الشديدة على السواحل في مدن المحافظة ورأس البر ودمياط الجديدة، مما تسبب في تعثر تحرك رحلات الصيد من بوغاز عزبة البرج، حيث تمثل شدة الرياح خطرا داهما على الصيادين ومراكب الصيد.كما ارتفعت الأمواج في مدينة رأس البر بدمياط، واشتدت سرعة الرياح بها.ومن جانبها، قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب، بعمل سواتر ترابية لمنع خروج مياه البحر لشوارع المدينة نظرًا لارتفاع منسوب مياه البحر وقوة الأمواج والرياح، في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وحتى انتهاء النوّة.