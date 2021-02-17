منصور: تعديلات على قوانين «الإسكان» وتعويض «الجيش الأبيض»

أكد النائب إيهاب منصور، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن نواب حزبه لديهم أجندة تشريعية مزدحمة بعدد من مشاريع القوانين التي سيتقدمون بها خلال الفترة المقبلة، ففي قطاع الإسكان سيتقدمون بتعديلات لقانون البناء واتحاد الشاغلين وتعديلات كذلك لقانون التصالح وما يخص المطور العقاري والاستثمار وتعديلات لقانون نقابة المهندسين.وأضاف عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحات لـ"الدستور": "كما سنتقدم بطلبات لوضع آليات لتطبيق منظومة التعليم الجديدة وقياس أثرها لمعرفة ما إذا كانت فعالة وتحقق الهدف المطلوب منها من عدمه".ونوه منصور، إلى أن نواب حزبه سيطالبون بإعلان بيانات دقيقة عما تم تطبيقه فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي التي بدأ تطبيقها منذ ثلاثة سنوات بعدد من المحافظات وكان من المعلن وقتها أنها ستطبق بكافة أنحاء الجمهورية خلال 7 سنوات وهو ما تراجعت وزارة الصحة عنه بمد فترة تطبيقها ل 15 عام، مطالبًا وزارة الصحة بإعلان جدول زمني محدد للتطبيق وتوضيح حجم الإنجاز.ولفت عضو الهية البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أهمية أن يسن تشريعات لدعم "الجيش الأبيض" كل العاملين بالقطاع الصحي خاصة في ظل أنهم حائط الصد في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وصرف تعويضات للمصابين أو لأسر الضحايا.وانتقد منصور عدم التنسيق بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بالطرق، لافتًا إلى أنه رغم أن الدولة تسعى لتحسين مستوى الطرق وهو ما سيشجع على الاستثمار ويدعم البنية التحتية للدولة ويسهل عملية نقل الأفراد والبضائع، إلا أنه يقوم بعض المسئولين بتكسير الأسفلت في كل محافظات الجمهورية بدافع إدخال بعض المرافق أو إصلاحها بعد وضع الأسفلت وهو ما يكبد الميزانية العامة للدولة خسائر تقدر بالمليارات.