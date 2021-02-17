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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق هوكي الشرقية سيدات يفوز ببطولة الدوري العام

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:53 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لاعبات فريق هوكي الشرقية "سيدات"، لفوزهن ببطولة الدوري العام الممتاز على مستوي الجمهورية وحصولهن على كأس البطولة وتتويجهن باللقب رسميا متمنيًا لهن مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية والإفريقية.

أكد محافظ الشرقية، على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلى الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة فريق هوكي الشرقية سيدات ببطولة الدوري العام الممتاز لهوكي السيدات في الفترة من 20 ديسمبر 2020 وحتي 26 فبراير 2021 واستطاع التغلب علي الفرق المنافسة 6 مرات متتالية والوصول الي التصفيات النهائية، لافتًا إلى أن فريق هوكي الشرقية سيدات تغلب علي فريق نادي سموحة الرياضة بإحراز سته أهداف مقابل لاشيء، في المباراة النهائية التي أقيمت علي أرض ملعب نادي اتحاد الشرطة بالقاهرة ليتصدر ترتيب الدوري العام وحسم الفوز بالبطولة.


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