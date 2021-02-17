وكيل التعليم بالوادي الجديد يشهد فعاليات تدريب المحكمين بالمشروع الوطني للقراءة

شهد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، فعاليات تدريب المحكمين بالمشروع الوطنى للقراءة بمقر قاعة على حريف بالخارجة تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وأشار الدكتور النيلى أنه تم اليوم تدريب المحكمين التابعين لإدارة الخارجة التعليمية ويجرى تباعا تدريب جميع المحكمين على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.لافتا أن التدريب يهدف إلى إكساب لجان التحكيم فى المدارس مهارات التحكيم بمسابقتى المعلم المثقف والتنافس المعرفى.من خلال تأهيلهم لإقامة التصفيات على مستوى المدارس بجميع الادارات التعليمية وصقل مهاراتهم وتنميتها وأن يتم التقييم وفقًا للمعايير المعتمدة من خلال خبراء مؤسسة البحث العلمي، بكل دقة وشفافية