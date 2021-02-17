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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمة بتعذيب ابنة زوجها حتى الموت للجنايات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:51 م
إحالة المتهمة
إحالة المتهمة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخانكة، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمة بتعذيب ابنة زوجها حتى الموت بمنطقة الخانكة لمحكمة الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهمة "ا.ع" تهمة قتل المجني عليها عمدا، مع سبق الإصرار والترصد وذلك بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها حتى الموت، وذكر أمر الإحالة اعترافات المتهمة والتي أقرت بتعذيبها للمجنى عليها بسبب إلحاحها الدائم على والدها لإرجاع والدتها لعصمته، فخشت على زوجها من أن ينصاع لرغبة ابنته ويقوم بإرجاع طليقته الأولى لعصمته.

وأضافت المتهمة أنها حاولت ترهيب الطفلة عدة مرات لتترك المنزل لكنها فشلت، فبدأت في التعدي عليها بالضرب مبررة تربيتها حتى توفت الطفلة بين أيديها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من عامل يتهم زوجته، بالتعدي على ابنته بالضرب حتى الموت وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، وتم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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