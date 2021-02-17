«النيلى» يتفقد أعمال الصيانة بمدرسة ثانوي بالوادي الجديد

تفقد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال الصيانة بمدرسة السادات الثانوية العسكرية يرافقة المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.وفى سياق آخر، وجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة الإستعداد التام لإمتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الخاصة بالفصل الدراسى الأول، مشيرا إلى تقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب وبما يضمن سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة.