حجز طبيب يروج أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحجز طبيب لمدة 24 ساعة، لحيازته كمية من العقاقير والأدوية الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط طبيب، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، لإدارته عيادة بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة واستغلالها في إجراء عمليات، ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح فضلًا عن حيازته كمية من العقاقير والأدوية الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل العيادة محل عمله على (كمية من الأدوية وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته اعترف بإدارته العيادة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.