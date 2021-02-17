لتنفيذ كوبري المعصراوي.. قطع المياه عن عزبة الهجانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب انه نظرا لتنفيذ كوبري المعصراوي بمنطقة عزبة الهجانة، الأمر الذي يستلزم معه تحويل مسار خط مياه قطر 100 مم متعارضة مع أعمال الكوبري.وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق عزبة الهجانة بجميع مراحلها المختلفة وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس المقبل الموافق 18 فبراير، وحتى الساعة الثامنة مساءا من نفس اليوم.وتهيب شكرة المياه بأصحاب المخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنه تم تدبير مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.