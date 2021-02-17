حملة تموينية مكبرة بمدينة العلمين

نظّمت مديرية تموين مطروح بالتنسيق المشترك مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة حملة تموينية مفاجئة بمدينة العلمين.وقال حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح، إن الحملة أسفرت عن ضبط 9 مخالفات تموينية منها 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وعدد مخالفتان لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل بمخبز ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز، ومخالفتان لعدم إعطاء بون للمواطنين بصرف مستحقاتهم من الخبز.وأكد أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الأدمي حرصا على سلامة وصحة المواطنين ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.