ضبط 5 محلات بدون ترخيص والتحفظ على سماد مدعم بالفيوم

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، علي تكثيف الحملات على محلات بيع المبيدات والمخصبات بجميع مراكز المحافظة والمتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون بين شرطة المسطحات والبيئة بقيادة العميد ياسر ابراهيم مدير إدارة شرطة المسطحات وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين والجهات الرقابة على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من المنتج المطروح.أسفرت جهود إدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وبمشاركة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات والمخصبات أثناء المرور الدورى على محلات المبيدات والمخصبات بناحية اطسا ومركز الفيوم، عن تحرير 5 محاضر لمحلات بدون ترخيص وأيضًا تراخيص منتهيه واتجار في أسمدة مدعمه وغير مصرح بتداولها وكذلك التحفظ على عدد 2 طن سماد مدعم.