إجراءات التأمين على العمالة الأجنبية

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القانون ألزم صاحب العمل بالتأمين على العمالة الأجنبية لديه طالما الأجنبي خاضع لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.وعن خطوات للحصول على الخدمة أشارت الهيئة إلى أنه يجب أن يتقدم العامل باستمارة (س1) من أصل وصورتين يدويًا أو عن طريق البريد المسجل (مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة إن أمكن ) خلال 3 أشهر من التحاقه بالعمل بالمنشأة.وبلغ نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11،4 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه عن ذات الفترة.وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جار الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.