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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

312 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:19 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلي 128 ألفًا و348 حالة.

وذكر المركز في بيان أوردتة بوابة الوسط الليبية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل شفاء 867 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112 ألفًا و731 حالة، فيما تم تسجيل وفاة 5 حالات جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 2056 حالة.

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