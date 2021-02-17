312 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلي 128 ألفًا و348 حالة.وذكر المركز في بيان أوردتة بوابة الوسط الليبية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل شفاء 867 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 112 ألفًا و731 حالة، فيما تم تسجيل وفاة 5 حالات جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 2056 حالة.