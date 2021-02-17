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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2998 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا فى ماليزيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:00 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 272 ألفًا و163 إصابة.

وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبدالله - حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم الأربعاء -: "إن 22 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 1005 وفيات، فضلًا عن تعافي 5 آلاف و709 أشخاص ليصل إجمالي المتعافين إلى 229 ألفًا و762 متعافي".

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