تركيا تحت حصار العواصف الثلجية وارتفاع سعر المواد الغذائية (فيديو)

حالت موجة الصقيع التي تضرب تركيا حاليا والتي جعلتها تحت حصار العواصف الثلجية، دون وصول الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية للأسواق، وأغلقت معظم الطرق الرئيسية التي تربط المدن ببعضها، فضلا عن الحوادث المرورية، التي زادت من الأزمة المرورية، وتسببت الثلوج والعواصف في تركيا إلى إغلاق الطرق الرئيسية والسريعة أمام الشاحنات والسيارات.وكشفت الصور والفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، الشلل المروري التام في الطرق، ولا تزال المقاطعات الغربية والشرقية في البلاد تتأثر سلبا في كل مجالات الحياة.وارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق بسبب انخفاض المعروض منها، وعدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى أماكن البيع، لما تعانيه مدن تركيا من سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بغزارة.ولليوم الثالث على التوالي تتساقط الثلوج على مدينة إسطنبول التركية، ويستمر إغلاق الطريق الرئيس في شمال غرب البلاد الواصل بين مدينتي بليكسير وسوسورلوك، الذي توقفت فيه الحركة منذ مساء الاثنين، بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.