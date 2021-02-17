رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تحت حصار العواصف الثلجية وارتفاع سعر المواد الغذائية (فيديو)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:11 م
حصار العواصف الثلجية
حصار العواصف الثلجية
مروة عنبر
طباعة
حالت موجة الصقيع التي تضرب تركيا حاليا والتي جعلتها تحت حصار العواصف الثلجية، دون وصول الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية للأسواق، وأغلقت معظم الطرق الرئيسية التي تربط المدن ببعضها، فضلا عن الحوادث المرورية، التي زادت من الأزمة المرورية، وتسببت الثلوج والعواصف في تركيا إلى إغلاق الطرق الرئيسية والسريعة أمام الشاحنات والسيارات.

وكشفت الصور والفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، الشلل المروري التام في الطرق، ولا تزال المقاطعات الغربية والشرقية في البلاد تتأثر سلبا في كل مجالات الحياة.

وارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق بسبب انخفاض المعروض منها، وعدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى أماكن البيع، لما تعانيه مدن تركيا من سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بغزارة.

ولليوم الثالث على التوالي تتساقط الثلوج على مدينة إسطنبول التركية، ويستمر إغلاق الطريق الرئيس في شمال غرب البلاد الواصل بين مدينتي بليكسير وسوسورلوك، الذي توقفت فيه الحركة منذ مساء الاثنين، بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.

موضوعات متعلقة

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

الصور

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح