إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل

تقام يوم الأحد المقبل، بمركز الإبداع الفني بالقاهرة ـ بساحة الأوبرا، ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحمل ندوة هذا الشهر عنوان "المجلات المصرية ودورها العربي".تطرح الندوة القضايا التي تتعلق بالدور الهام الذي تلعبه المجلات المصرية عبر تاريخها الطويل كأداة أساسية من أدوات ثقل مصر الثقافي، وأسباب تراجع هذا الدور منذ عقود، وامكانية استعادته مرة أخري في ضوء التطور الذي تشهده الحياة المصرية الآن في العديد من المجالات.يتحدث في الندوة د. زين عبد الهادي رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، د. حاتم حافظ رئيس تحرير مجلة فنون، الكاتب والشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بهيئة قصور الثقافة بمشاركة العديد من الكتاب والمثقفين والأدباء.يذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يهدف الي مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدي - الذي يقام شهريًا- أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.وكانت فعاليات المنتدى قد انطلقت في ديسمبر الماضي بندوة تحمل عنوان " نجيب محفوظ.. رؤى جديدة" في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ.