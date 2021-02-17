«عمليات تموين مطروح»: لم نرصد شكاوى من المواطنين خلال سوء الطقس

أكد المهندس حسن كامل الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، أن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، تعمل علي مدار الساعة لحل أي شكاوي من المواطنين خلال تقلبات الطقس بجانب تقوم بالمتابعة مع الإدارات التموينية المنتشرة في المحافظة.و قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في تصريح لـ "الدستور" أن الغرفة العمليات خلال اليومين الماضيين لم تتلق أي شكاوي بنقص في سلع تموينية أو سلع استراتيجية أو غيرها، مؤكدا علي استقرار الحالة التموينية واصفا بأنه وضع مستقر وامن.وأضاف " الشيباني" أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الاستراتيجية تكفي ما بين 3 شهور إلى 5 شهور مقبلة والتي تشمل سلع السكر والأرز والزيت وباقي السلع الأخرى الخاصة بمنظومة التموين الجديدة