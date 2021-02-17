رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عمليات تموين مطروح»: لم نرصد شكاوى من المواطنين خلال سوء الطقس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:39 م
الطقس
الطقس
صلاح عامر
طباعة
أكد المهندس حسن كامل الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، أن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، تعمل علي مدار الساعة لحل أي شكاوي من المواطنين خلال تقلبات الطقس بجانب تقوم بالمتابعة مع الإدارات التموينية المنتشرة في المحافظة.

و قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في تصريح لـ "الدستور" أن الغرفة العمليات خلال اليومين الماضيين لم تتلق أي شكاوي بنقص في سلع تموينية أو سلع استراتيجية أو غيرها، مؤكدا علي استقرار الحالة التموينية واصفا بأنه وضع مستقر وامن.

وأضاف " الشيباني" أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الاستراتيجية تكفي ما بين 3 شهور إلى 5 شهور مقبلة والتي تشمل سلع السكر والأرز والزيت وباقي السلع الأخرى الخاصة بمنظومة التموين الجديدة

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة فى حادث تصادم عمرو أديب بأكتوبر

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

حطم واجهات عدة سيارات.. انهيار سطح خشبي بسبب الرياح بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر