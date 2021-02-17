8042 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 8 آلاف و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، في بيانها اليومي، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و542 ألفا و76 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و684 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء.وأضافت أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 59 ألفا و184 حالة وفاة.وأشارت لاري، إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليون و317 ألفا و612 متعافيا حتى الآن.وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 10 ملايين و218 ألفا و318 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.