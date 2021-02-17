بايدن يكشف عن موعد انتهاء فيروس كورونا في أمريكا

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، عن موعد انتهاء فيروس كورونا المستجد، متوقعًا بحلول سبتمبر ستكون البلاد في وضع أفضل بكثير.وعرض بايدن جدوله الزمني للموعد الذي قد تعود فيه البلاد إلى شيء أقرب إلى حياة ما قبل الوباء خلال حوار مفتوح أجرته "سي إن إن"، محذرًا من أنه لا يريد المبالغة في الوعود.وقال بايدن: "كل الخبراء أخبروني أن أحرص على عدم توقع أشياء لا تعرفها على وجه اليقين بأنها ستحدث".ومضى في تقديم نظرة متفائلة للأشهر المقبلة التي يساعد فيها لقاح Johnson & Johnson البلاد على الوصول إلى مناعة القطيع بسرعة أكبر.وأوضح "إذا كان هذا يعمل بهذه الطريقة، كما تقول والدتي، بفضل الله وحسن نية الجيران، أعتقد أنه بحلول عيد الميلاد القادم، أعتقد أننا سنكون في ظروف مختلفة تمامًا، إن شاء الله، عما نحن عليه اليوم" قال بايدن.وتابع: "بعد عام من الآن، أعتقد أنه سيكون هناك عدد أقل بكثير من الأشخاص الذين يجب أن يكونوا متباعدين اجتماعيًا، وأن يرتدوا أقنعة، وما إلى ذلك. لكننا لا نعرف، لذلك لا أريد المبالغة في الوعود بأي شيء هنا. لقد أخبرتك عندما ترشحت وعندما تم انتخابي، سأكون دائمًا معكم".