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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوالغيط»: الجامعة العربية تُدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:38 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
عبير سليم
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عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تأييد جامعة الدول العربية للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ودعمها لكافة الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مع كل من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعبدالحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن "أبو الغيط" جدد تهنئته للمنفي ولدبيبة على اختيارهما لمنصبهما، وعبر لهما عن تطلعه لسرعة تنصيب المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة الجديدة وتوليهما مهام عملهما وفق ما أفضى إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي من نتائج.

كما أكد أبو الغيط التزام الجامعة العربية الكامل بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل ما يقومون به في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وصولًا إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الجاري.

وأوضح المصدر أن "المنفي" و"دبيبة"، عبرا عن تقديرهما للدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعمًا لليبيا، وتطلعهما للعمل مع "أبو الغيط" لتعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والدولة الليبية في المرحلة المقبلة مساندةً للسلطة التنفيذية الجديدة ولكل ما يدعم من أمن واستقرار لليبيا ووحدتها الوطنية ويصب في تحقيق أهداف الجامعة والعمل العربي المشترك.

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