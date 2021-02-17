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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:38 م
حملات النظافة بأسيوط
حملات النظافة بأسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع، والميادين، وأماكن التجمعات، وإزالة الأتربة من جانبي الطرق الرئيسية والفرعية، والعمل على رفع مستوى النظافة في كافة مراكز وقرى المحافظة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذه الحملات التي يتم شنها بصفة دورية خلال الفترة الصباحية والمسائية، مشيرًا إلى أهمية تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا القطاع الهام.

و ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة نظافة بحي شرق مدينة أسيوط وتحديدًا بشارع الرئيسي "كورنيش النيل" بمدخل الوليدية، وبالطريق المؤدي إلى قناطر أسيوط الجديدة، وتم رفع القمامة والمخلفات من مناطق التجمعات وكنس الشوارع وإزالة الإشغالات.

يأتي ذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين والمدخل الشرقي لمدينة أسيوط، وبمشاركة مسؤولي النظافة والتجميل، والإشغالات، وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية، وسيارات الكنس الآلي، ومعدات شفط الأتربة، واللوادر، وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة.

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