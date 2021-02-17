وزير النقل ومحافظ القاهرة يتفقدان إزالات توسعة «الدائري» بالبساتين

واصلت أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، وتفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجيهان عبد المنعم، نائب المحافظ، أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير ام سلطان تحت إشراف اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين.وقامت محافظة القاهرة بتعويض قاطني منطقة بير ام السلطان بتعويضات مالية، لبدء تنفيذ توسعة الطريق الدائري، كما عوضت أصحاب المحال والورش بالمنطقة.تأتي الأعمال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية وإقامة المشروعات القومية محلها.