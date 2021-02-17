حجز مدير شركة ضبط بـ 1120 غيار سيارات مجهولة المصدر

أمرت النيابة العامة بحجز مدير شركة لمدة 24 ساعة، لحيازته 1120 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل شركة بدون ترخيص بالقاهرة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسؤول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 1120 قطعة "غيار سيارات" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.