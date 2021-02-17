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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حطم واجهات عدة سيارات.. انهيار سطح خشبي بسبب الرياح بدمياط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:34 م
انهيار سطح خشبي بسبب
انهيار سطح خشبي بسبب الرياح بدمياط
حسام فهمي
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تجمع أهالي شارع صلاح الدين بمدينة دمياط، ظهر اليوم الأربعاء، في محاولة لإخراج السيارات التي انهار عليها سطح خشبي، سقط على اثر موجة الرياح الشديدة التي تشهدها المحافظة منذ أمس الثلاثاء.

و انهار السطح وتسبب في تحطم واجهات عدة سيارات، وتجمع الأهالي وتم تعطيل حركة السير بالشارع خشية إصابة المواطنين، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.

و شهدت محافظة دمياط موجة من رياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في تعطل حركة الصيد بدمياط لليوم الثاني على التوالي، بسبب تعثر تحرك رحلات الصيد من بوغاز عزبة البرج، وأيضا تسبب هطول الأمطار في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة.

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